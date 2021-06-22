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Китай выступил против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси

Китайское правительство решительно выступило против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Беларуси, информирует ТАСС.


– Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции. Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела других государств, – обратил внимание официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во время регулярного брифинга.

Фото: pixabay.com
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