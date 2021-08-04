Китай вводит массовые ограничения на поездки для борьбы со штаммом "дельта"

23 железнодорожных вокзала приостановили продажу билетов в Пекин. Прекращено движение 13 поездов в китайской столице в направлении Нанкина, Янчжоу в провинции Цзянсу, Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Все полеты в аэропортах Нанкина и Янчжоу временно отменены. Также в Нанкине и Янчжоу были приостановлены некоторые маршруты междугородних и общественных автобусов.Власти Китая призвали граждан не выезжать в районы со средним и высоким риском заражения коронавирусом и не покидать свои населенные пункты без острой необходимости.Турагентства должны будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и не организовывать поездки в районы со средним и высоким риском заражения COVID-19, а также не принимать туристические группы из тех регионов. Это следует из циркуляра, выпущенного министерством культуры и туризма КНР.В документе есть и обращение к руководству отелей, музеев и общественных библиотек. Их призывают усилить профилактические меры и сократить количество мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.27 июля в Пекине впервые за несколько месяцев произошел резкий рост заболеваемости COVID-19, что побудило муниципальные власти усилить ограничительные меры.