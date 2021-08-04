Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Китай вводит массовые ограничения на поездки для борьбы со штаммом "дельта"

Китай вводит массовые ограничения на поездки для борьбы со штаммом "дельта"

В Китае будут введены ограничения на поездки и временно закрыты аэропорты и вокзалы для недопущения распространения штамма "дельта", сообщает БЕЛТА.


23 железнодорожных вокзала приостановили продажу билетов в Пекин. Прекращено движение 13 поездов в китайской столице в направлении Нанкина, Янчжоу в провинции Цзянсу, Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Все полеты в аэропортах Нанкина и Янчжоу временно отменены. Также в Нанкине и Янчжоу были приостановлены некоторые маршруты междугородних и общественных автобусов.

Власти Китая призвали граждан не выезжать в районы со средним и высоким риском заражения коронавирусом и не покидать свои населенные пункты без острой необходимости. 

Турагентства должны будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и не организовывать поездки в районы со средним и высоким риском заражения COVID-19, а также не принимать туристические группы из тех регионов. Это следует из циркуляра, выпущенного министерством культуры и туризма КНР. 

В документе есть и обращение к руководству отелей, музеев и общественных библиотек. Их призывают усилить профилактические меры и сократить количество мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.

27 июля в Пекине впервые за несколько месяцев произошел резкий рост заболеваемости COVID-19, что побудило муниципальные власти усилить ограничительные меры. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы