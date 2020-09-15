В КНР сегодня успешно запущены на заданную орбиту девять спутников с Желтого моря. Спутники, которые относятся к спутниковой группировке "Цзилинь-1 Гаофэнь 03-1", запустили в 09:23 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11" – первой в Китайской Народной Республике ракеты-носителя морского базирования, информирует "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Китай впервые запустил спутники при помощи ракеты морского базирования
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