Китай вошел в число крупнейших покупателей рапсового масла на БУТБ

, – сообщили в пресс-службе БУТБ.Ожидается, что приход китайских компаний на биржевую площадку будет способствовать повышению уровня конкуренции в ходе торгов. В свою очередь, это позволит белорусским экспортерам получать дополнительную выручку. Наглядным примером стали недавние экспортные торги лесопродукцией, когда стоимость пиломатериалов хвойных пород превысила 200 евро за метр кубический.