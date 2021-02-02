В январе этого года экспорт рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу вырос почти в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,4 миллиона долларов. Второе место по сумме сделок с этой продукцией занял Китай, сместив лидеров прошлого года Латвию, Эстонию и Швейцарию. Всего же белорусское рапсовое масло на биржевых торгах покупали компании из семи стран.
– Поставки отечественного рапсового масла в Китай через биржевую площадку начались только в этом году. Объемы закупок пока небольшие, так как китайские компании еще изучают белорусский рынок. По итогам двух торговых сессий совершены сделки на общую сумму 1,3 миллиона долларов. При этом есть предпосылки для существенного роста экспортных показателей. В первую очередь это увеличение числа аккредитованных на бирже компаний из Китая. Только за прошлую неделю к нам пришли два новых участника, – сообщили в пресс-службе БУТБ.
Ожидается, что приход китайских компаний на биржевую площадку будет способствовать повышению уровня конкуренции в ходе торгов. В свою очередь, это позволит белорусским экспортерам получать дополнительную выручку. Наглядным примером стали недавние экспортные торги лесопродукцией, когда стоимость пиломатериалов хвойных пород превысила 200 евро за метр кубический.
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Китай вошел в число крупнейших покупателей рапсового масла на БУТБ
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Фото: Дарья ТИТОВА