Китай в 2019 году выделил около 20 млн долларов на борьбу с загрязнением воды в Тибете

Тибетский автономный район (ТАР) на юго-западе Китая получил 141 млн юаней (около 20 млн долларов США) от центрального правительства страны для реализации проектов по борьбе с загрязнением воды в 2019 году, пишет «Синьхуа».

Как сообщили в Управлении экологии и окружающей среды ТАР, средства были направлены на работы по очистке рек Цзиньшацзян, Ланьцанцзян, Няньчухэ и других рек региона.

Уточняется, что в автономном районе все источники централизованного снабжения городов питьевой водой соответствуют стандартам качества.

При этом местные власти также потратили 42 млн юаней на реализацию 27 пилотных программ по утилизации сточных вод в сельских районах, добавили в ведомстве.