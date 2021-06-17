Китай успешно запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами

Запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами прошел успешно, информирует РИА Новости.
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" отправилась в четверг в 9:22 по местному времени с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
– Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным, – уточняется в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.
Среди экипажа корабля "Шэньчжоу-12" оказались член экипажа миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10" Не Хайшэн, член экипажа миссии "Шэньчжоу-7" Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого нынешний полет стал первым в карьере.
Планируется, что "Шэньчжоу-12" сблизится в автономном режиме и проведет быструю стыковку с основным модулем "Тяньхэ", в результате чего образуется общая конструкция с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее. После космонавты перейдут в отсек "Тяньхэ", где будут находиться три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту специальной капсулы.
Это уже 19-я миссия с момента создания и реализации программы пилотируемых космических полетов КНР, а также первая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции. Программа, помимо пилотируемых полетов, включает в том числе запуски беспилотных космических кораблей. Пилотируемых миссий в истории китайской космонавтики до "Шэньчжоу-12" было только семь. В 2003 году КНР стала третьей в мире страной, сумевшей самостоятельно отправить человека в космос.
Запуск "Шэньчжоу-12" также стал первой пилотируемой миссией Китая с 2016 года.
Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля. На ней одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
Отмечается, что строительство станции планируется завершить к следующему году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.
Фото: Синьхуа
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Китай успешно запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами
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