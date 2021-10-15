Китай успешко осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" к орбитальной станции

Китайское национальное космическое управление (CNSA) отправило к орбитальной станции Китая пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту. Запуск был произведен с космодрома Цзюцюань на севере страны в 00:23 16 октября по местному времени (15 октября в 19:25 по минскому времени) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F", информирует ТАСС.
По информации Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, "Шэньчжоу-13" успешно достиг околоземной орбиты. В скором времени будет произведена стыковка с национальной космической станцией. После экипаж будет выполнять поставленные перед ним задачи: обслуживать станции и проводить научные эксперименты.
Нынешний пилотируемый запуск стал вторым за год. Тайконавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз, – полгода. Заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян отметил, что в ходе данной миссии тайконавты совершат два-три выхода в открытый космос, а также проведут несколько научных экспериментов.
"Мы верим, что после того, как будет завершено строительство китайской орбитальной станции и мы приступим к ее эксплуатации, в нашей программе примут участие космонавты из других стран", – отметил он.