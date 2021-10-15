Китай успешко осуществил запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" к орбитальной станции

По информации Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, "Шэньчжоу-13" успешно достиг околоземной орбиты. В скором времени будет произведена стыковка с национальной космической станцией. После экипаж будет выполнять поставленные перед ним задачи: обслуживать станции и проводить научные эксперименты.Нынешний пилотируемый запуск стал вторым за год. Тайконавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз, – полгода. Заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян отметил, что в ходе данной миссии тайконавты совершат два-три выхода в открытый космос, а также проведут несколько научных экспериментов., – отметил он.