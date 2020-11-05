Китай создаст десять демонстрационных зон для содействия импорту

Начальник отдела министерства коммерции КНР Ли Синцянь сообщил, что зоны, призванные содействовать торговле и торговым инновациям, будут открыты в Шанхае и в провинциях Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Сычуань и Шэньси.В ближайшие три – пять лет ожидается формирование демонстрационных зон импорта, которые бы обладали инновационными системами регулирования, полным набором функций обслуживания, а также гибкими формами торговли, с тем чтобы способствовать последовательному увеличению масштабов китайского импорта и постоянному улучшению его структуры.По словам Ли Синцяня, Министерство коммерции КНР будет продолжать принимать меры для содействия импорту передовых технологий, оборудования и услуг, а также для поддержки улучшения импорта товаров народного потребления.В этом году Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября.