Китай создаст десять демонстрационных зон для содействия импорту. Об этом было объявлено в преддверии открытия 3-го Китайского международного импортного ЭКСПО, пишет "Синьхуа".
Начальник отдела министерства коммерции КНР Ли Синцянь сообщил, что зоны, призванные содействовать торговле и торговым инновациям, будут открыты в Шанхае и в провинциях Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Сычуань и Шэньси.
В ближайшие три – пять лет ожидается формирование демонстрационных зон импорта, которые бы обладали инновационными системами регулирования, полным набором функций обслуживания, а также гибкими формами торговли, с тем чтобы способствовать последовательному увеличению масштабов китайского импорта и постоянному улучшению его структуры.
По словам Ли Синцяня, Министерство коммерции КНР будет продолжать принимать меры для содействия импорту передовых технологий, оборудования и услуг, а также для поддержки улучшения импорта товаров народного потребления.
В этом году Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября.
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Китай создаст десять демонстрационных зон для содействия импорту
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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