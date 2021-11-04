Китай с начала пандемии поставил миру 1,6 млрд вакцин против COVID-19

Он пояснил, что в рамках помощи мировому сообществу в борьбе с коронавирусной инфекцией Китаем также было поставлено за рубеж около 350 млрд защитных масок, более 4 млрд комплектов защитной одежды и свыше 6 млрд комплектов ПЦР-тестов.Си Цзиньпин акцентировал внимание на том, что Китай поддерживал снятие ограничений, связанных с правами интеллектуальной собственности на вакцины для развивающихся стран. КНР выступает за справедливое распределение медицинских средств для экстренного использования и вакцин по всему миру.В этом году выставка пройдет 5–10 ноября. Участие в ней будут принимать компании из 127 стран, в прошлом году их было намного меньше.