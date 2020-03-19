Китай разработал новую систему для быстрого обнаружения обломков ускорителей ракеты-носителя

Сичанский центр по запуску спутников на юго-западе Китая в среду объявил об успешной разработке новой системы позиционирования, которая позволяет значительно сократить время нахождения обломков ускорителей ракеты-носителя, пишет "Синьхуа".

Система доказала свою эффективность в поиске упавших частей ракеты после того, как 9 марта с Сичанского космодрома был произведен запуск 54-го спутника семейства "Бэйдоу" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" ("Великий поход 3Б"). Благодаря использованию новой системы сотрудники центра потратили всего 25 минут, чтобы найти обломки ускорителя РН, а в прошлом им требовалось несколько часов или даже полмесяца для выполнения подобной задачи.

В отличие от стартовых площадок многих других стран, которые, как правило, расположены вдоль береговой линии, основные стартовые площадки Китая построены во внутренних районах страны по историческим причинам. Это означает, что запущенные оттуда ракеты всегда летят над густонаселенными районами. Поэтому после запусков ускорители и другие части РН будут падать на землю, угрожая безопасности местных жителей.

В этом году в стране продолжатся интенсивные космические запуски. То, как сделать сбор обломков ракеты точным и контролируемым, стало актуальной проблемой для китайских ученых.

Как сообщил руководитель группы разработки этой системы Яо Шэншэн, после того как ракетные ускорители отделились 9 марта в рамках запуска спутника "Бэйдоу", соответствующее оборудование в центре немедленно получило данные о траектории их падения, а затем новая система оперативно приступила к вычислению и позиционированию координат точки падения.

"Это был первый раз, когда система реализовала в ходе миссии прием данных, обработку и отображение в режиме реального времени информации, связанной с обломками ракеты", — указал Яо Шэншэн.

"Эта система является прорывом и предоставляет сотрудникам техническую поддержку в быстром обнаружении падающих после отделения от ракеты-носителя ускорителей", — отметил он.

Сичанский центр по запуску спутников, который управляет Сичанским и Вэньчанским космодромами, расположен в горной провинции Сычуань. В 2020 году здесь предстоит осуществить около 20 миссий, включая первый полет ракеты "Чанчжэн-5B", запуск первого в Китае зонда на Марс и завершение создания навигационной спутниковой системы "Бэйдоу-3".