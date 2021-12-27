Китай разрабатывает ракету-носитель грузоподъемностью до 150 тонн

, – сказал заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.Он также указал на то, что новая сверхтяжелая ракета-носитель сможет доставлять на Луну космические аппараты весом до 30 тонн. Это сопоставимо с весом четырех аппаратов для исследования Луны "Чанъэ-5".Отмечается, что данный проект будет играть большую роль в последующих миссиях изучения глубокого космоса, а также высадки космонавтов на поверхность Луны. У Яньхуа добавил, что разработка ракеты-носителя находится на стадии проектирования и технического обоснования. Сроки первого запуска пока не раскрываются.