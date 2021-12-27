Китай разрабатывает ракету-носитель грузоподъемностью до 150 тонн

Китай ведет разработку тяжелой ракеты-носителя, которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту космические аппараты весом до 150 тонн. Об этом информирует ТАСС.
Фото: агентство Синьхуа
– Наша страна в настоящее время разрабатывает ракету-носитель большой грузоподъемности. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту космические аппараты весом 150 тонн, что сопоставимо с запуском за один раз всей космической станции "Тяньгун", – сказал заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.
Он также указал на то, что новая сверхтяжелая ракета-носитель сможет доставлять на Луну космические аппараты весом до 30 тонн. Это сопоставимо с весом четырех аппаратов для исследования Луны "Чанъэ-5".
Отмечается, что данный проект будет играть большую роль в последующих миссиях изучения глубокого космоса, а также высадки космонавтов на поверхность Луны. У Яньхуа добавил, что разработка ракеты-носителя находится на стадии проектирования и технического обоснования. Сроки первого запуска пока не раскрываются.