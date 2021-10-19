Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя

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Синьхуа

Двигатель с тягой 500 тонн имеет диаметр 3,5 метра, он был независимо разработан и изготовлен CASC с использованием различных передовых технологий.Успешное проведение испытаний свидетельствует о значительном прогрессе китайских специалистов в разработке твердотопливных ракетных двигателей, что имеет важное значение для дальнейшей разработки ракет-носителей тяжелого класса, отметили в корпорации.Сейчас специалисты CASC проводят исследования в области разработки пятисекционного ракетного двигателя диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более 1 тысячи тон.