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Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя

Специалисты Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) 19 октября провели успешные испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя с наибольшей тягой в мире. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на корпорацию. 

Фото: Синьхуа

Двигатель с тягой 500 тонн имеет диаметр 3,5 метра, он был независимо разработан и изготовлен CASC с использованием различных передовых технологий.

Успешное проведение испытаний свидетельствует о значительном прогрессе китайских специалистов в разработке твердотопливных ракетных двигателей, что имеет важное значение для дальнейшей разработки ракет-носителей тяжелого класса, отметили в корпорации. 

Сейчас специалисты CASC проводят исследования в области разработки пятисекционного ракетного двигателя диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более 1 тысячи тон.
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