Китай призвал разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе

, – приводятся его слова в сообщении МИД КНР.Ван И также отметил, что мировое сообщество должно предотвращать использование новых технологий в качестве оружия и не препятствовать их применению в мирных целях.По данным Международного института стратегических исследований (IISS), расходы на оборону и вооружения во всем мире в прошлом году выросли на 3,9%, превысив $ 1,83 трлн. Две трети роста расходов пришлось на США и Китай.