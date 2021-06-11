Китай призывает как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом в пятницу на Конференции по разоружению в Женеве заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая по видеосвязи, пишет ТАСС.
"Китайская сторона призывает Конференцию по разоружению как можно скорее инициировать переговоры по соглашению, которое будет направлено на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве", – приводятся его слова в сообщении МИД КНР.
Ван И также отметил, что мировое сообщество должно предотвращать использование новых технологий в качестве оружия и не препятствовать их применению в мирных целях.
По данным Международного института стратегических исследований (IISS), расходы на оборону и вооружения во всем мире в прошлом году выросли на 3,9%, превысив $ 1,83 трлн. Две трети роста расходов пришлось на США и Китай.
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Китай призвал разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе
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