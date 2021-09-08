Китай предоставит Афганистану около 30 миллионов долларов

Китайская Народная Республика предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов). Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И, пишет ТАСС.
– В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 миллионов юаней, – приводит министерство иностранных дел Китая слова дипломата, который выступил на онлайн-встрече с участием глав внешнеполитических ведомств Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
По словам министра иностранных дел Китая, деньги будут использованы на закупку продовольственных товаров, лекарств и вакцинацию.