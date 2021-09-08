Китай предоставит Афганистану около 30 миллионов долларов

, – приводит министерство иностранных дел Китая слова дипломата, который выступил на онлайн-встрече с участием глав внешнеполитических ведомств Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.По словам министра иностранных дел Китая, деньги будут использованы на закупку продовольственных товаров, лекарств и вакцинацию.