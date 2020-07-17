Китай подготовит к запуску ракету-носитель "Чанчжэн-5" для миссии на Марс

Четвертая ракета "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), предназначенная для запуска китайского первого марсианского зонда, в пятницу была в вертикальном положении доставлена на стартовую площадку космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань на юге Китая, пишет "Синьхуа".

Ракету-носитель под названием "Чанчжэн-5 Y4" планируется запустить в конце июля или в начале августа, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

После того как ракета была перевезена в Вэньчан в конце мая, космические инженеры провели ее генеральный монтаж и испытания.

В пятницу утром потребовалось около двух часов, чтобы транспортировать большую ракету в вертикальном положении на стартовую площадку космодрома. Перед стартом будут проведены окончательные проверки и испытания ракеты.

Предстоящий запуск будет первым случаем, когда ракета-носитель "Чанчжэн-5", которую считают крупнейшей до сих пор ракетой-носителем в Китае, будет введена в практическую эксплуатацию после трех экспериментальных запусков. Она, как ожидается, отправит марсианский зонд на переходную орбиту Земля – Марс, что также будет первой подобной миссией, выполняемой китайской ракетой-носителем.

Первая китайская миссия на Марс "Тяньвэнь-1" нацелена на выполнение задач по орбитальному полету, посадке на поверхность планеты и передвижению по ней сразу в рамках одной миссии, а также на получение научных данных по исследованию Марса.