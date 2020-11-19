Старт лунного зонда "Чанъэ-5" запланирован на третью декаду этого месяца. Об этом проинформировали в Государственном космическом управлении КНР. Пятую ракету-носитель тяжелого класса CZ-5 ("Великий поход-5" или "Чанчжэн-5"), при помощи которой будет осуществлен запуск, доставили в стартовую зону космодрома Вэньчан островной провинции Хайнань на юге Китая, пишет "Синьхуа".
Генеральная сборка и испытания ракеты-носителя начались в конце сентября этого года, когда ее привезли на космодром.
Вертикальная транспортировка самой тяжелой в стране ракеты в зону пуска заняла около двух часов. Перед полетом ее традиционно ожидают заключительные тесты и проверки.
23 июля этого года при помощи CZ-5 Китай запустил первый в стране марсианский зонд "Тяньвэнь-1".
Цель миссия "Чанъэ-5" заключается в сборе образцов лунного грунта и доставке их на Землю для проведения научных исследований.
Фото: "Синьхуа"
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Китай планирует запустить лунный зонд "Чанъэ-5" в ближайшие дни
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