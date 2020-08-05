Китай планирует запустить еще два метеорологических спутника в 2021 году

Один из спутников называется Fengyun-3E (FY-3E). Он будет пятым членом семейства спутников страны Fengyun-3 на полярной орбите и первым в мире метеорологическим спутником на рассветно-закатной орбите.Орбита "рассвет-закат" – это солнечно-синхронная орбита, по которой спутник движется, но никогда не попадает в тень Земли. Поскольку спутник находится близко к тени, часть Земли, над которой он находится, всегда находится на закате или восходе солнца, что и дает орбите ее название.Поскольку солнечный свет всегда падает на спутник, то он может постоянно использовать свои солнечные панели. По сообщению компании, после выхода на орбиту спутник FY-3E повысит точность и эффективность составления цифровых моделей предсказания погоды в глобальном масштабе.Другой спутник – Fengyun-4B (FY-4B) – будет вторым геостационарным метеорологическим спутником серии Fengyun-4. Китай запустил научный экспериментальный спутник FY-4A в космос в декабре 2016 года. FY-4B ознаменует модернизацию метеорологических спутников Китая на геостационарной орбите.Уже в 1969 году Китай начал получать, обрабатывать и использовать данные иностранных метеорологических спутников. Тем временем в стране шло развитие собственной метеорологической спутниковой системы.За последние 50 лет метеорологические службы Китая достигли огромного прогресса. На сегодняшний день Китай запустил в общей сложности 17 метеорологических спутников серии Fengyun.