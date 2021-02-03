Китай планирует построить в Беларуси еще 20 социальных домов

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БЕЛТА

Сообщается, что в планах реализовать проект на 1166 квартир социального жилья в 20 домах. Общая площадь застройки составит около 66 тыс. кв. м. Жилплощадь получат граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющие право на получение жилья социального пользования.Отмечается, что расходы по строительству не должны превысить 222 млн китайских юаней, расходы управляющей проектом китайской компании составят не более 15,52 млн китайских юаней. Они будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая.При подписании соглашения от белорусской стороны выступит Министерство экономики.