Проект строительства 16,2-километрового туннеля одобрил комитет по делам развития и реформ восточной провинции Чжэцзян, пишет The Paper.
Фото носит иллюстративный характер
Подводный туннель станет частью железнодорожной магистрали из города Нинбо в город Чжоушань, который находится на острове. Вся новая ветка протянется на 76,4 км, а поезда по ней будут ездить со скоростью 250 км/ч. Завершить строительные работы планируют за шесть лет.
Как уточняет ТАСС, группа островов Чжоушань – это популярное туристическое направление, но сейчас добраться до них можно только на авто или воздушным транспортом. Когда проложат железную дорогу, доехать из Нинбо до Чжоушаня можно будет за 30 минут. Для сравнения: сейчас такой путь на автомобиле занимает около полутора часов.
Фото: pixabay.com
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Китай планирует построить самый протяженный в мире подводный железнодорожный туннель
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