Сегодня Китай запустил лунный зонд "Чанъэ-5", который стал первым в КНР космическим аппаратом, предназначенным для сбора и доставки на Землю образцов грунта с поверхности другого небесного тела. Запуск зонда осуществили при помощи ракеты-носителя тяжелого класса CZ-5 ("Чанчжэн-5") с космодрома Вэньчан островной китайской провинции Хайнань, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Китай отправил космический зонд "Чанъэ-5", предназначенный для сбора образцов лунного грунта
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