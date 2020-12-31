В Китае одобрили вакцину собственного производства против коронавирусной инфекции, разработанную фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом сообщает CNN.
Вакцина имеет эффективность в 79,34% – такой результат показал промежуточный анализ клинических испытаний.
Заместитель министра Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил, что среди привитых менее чем у 0,1% развилась легкая лихорадка, примерно у двух человек на миллион появились относительно серьезные побочные реакции, такие как аллергия.
Страна стремится привить 50 млн человек вакциной собственного производства до китайского Нового года, который будет праздноваться 12 февраля 2021 года.
Китай также пообещал предоставить вакцину ряду развивающихся стран. Вакцина Sinopharm не требует специальной температуры хранения, что значительно упрощает транспортировку и распространение в странах, где отсутствуют холодильные камеры.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
411
Китай одобрил первую вакцину собственного производства против COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter