Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса нового типа фармацевтической корпорации Sinopharm. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая Sinopharm, объявляла, что в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.
Также базирующаяся в Пекине фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила, что привлекла инвестиции в размере более $ 500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
440
Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter