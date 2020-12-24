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  2. Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm

Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm

Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса нового типа фармацевтической корпорации Sinopharm. Об этом сообщает ТАСС.


Ранее Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая Sinopharm, объявляла, что в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

Также базирующаяся в Пекине фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила, что привлекла инвестиции в размере более $ 500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

Фото: pixabay.com
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