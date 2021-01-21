В планах Китая – запустить свой первый солнечный зонд ASO-S. Случиться это должно в первой половине 2022-го, пишет ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
Зонд прослужит как минимум 4 года. По информации «Синьхуа», он будет работать на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей, где займется круглосуточным сбором данных о Солнце. Конкретно – о магнитном поле звезды, а также о солнечных вспышках и корональных выбросах массы.
С 1960-х в мире запустили больше 70 спутников, цель которых – вести наблюдение за Солнцем.
Фото: pixabay.com
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Китай намерен в 2022 году запустить свой первый солнечный зонд
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