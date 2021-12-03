Китай исключил Литву из своих таможенных систем

Китай исключил Литву из своей таможенной системы, из-за чего литовские предприниматели больше не могут растаможить свои товары в республике, передает Delfi.
Препятствия для попадания продукции Литвы в Китай подтвердило министерство иностранных дел Литвы. Ведомство заявило, что будет добиваться реакции Европейского союза на действия КНР.
– Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС, – отметил МИД в комментарии для информационного агентства BNS.
Глава Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сообщил BNS, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая.
По словам генерального директора Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокаса Радвилавичюса, официально в КНР не сообщается, что блокируются товары из Литвы, но подобные сигналы могут направляться "на основании внутренних указаний".
Отмечается, что отношения Литвы и Китая ухудшились после того, как в Вильнюсе открылось представительство Тайваня.
Фото: pixabay.com