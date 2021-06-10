Кирьяк: для современного образования важна норма, связанная с внедрением принципов инклюзии

«Мы уверены, что новшества, которые появятся в новом Кодексе об образовании, решат многие проблемы сферы образования». Такое мнение высказала сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Лилия Кирьяк, отвечая на вопросы журналистов перед парламентскими слушаниями на тему «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования». В числе наиболее резонансных вопросов депутат назвала взаимоотношения между участниками образовательного процесса – родителями, педагогами и обучающимися, а кроме того, норму, связанную с внедрением принципов инклюзии:



– Инклюзия уже понимается не как узкая работа с обучающимися с особенностями психофизического развития, а как работа с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию, а также с обучающимися одаренными. Поэтому мы обеспечиваем, стараемся приблизить наше законодательство к международному образовательному праву, гармонизировать с некими европейскими нормами и дать возможность качественного доступного образования всем категориям наших граждан.