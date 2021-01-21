Филипп Киркоров решил оспорить запрет на въезд в Литву в судебном порядке, сообщает РБК.
Такой информацией поделился адвокат звезды Александр Добровинский.
– Филипп Бедросович, как и я, считает, что мешать политику и искусство недостойно. Поэтому он доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать его гражданскую позицию, – рассказал адвокат.
Фото: altapress.ru
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Киркоров в суде обжалует запрет на въезд в Литву
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