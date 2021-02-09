Король российской эстрады опубликовал фото в Instagram в новом образе и удивил поклонников.
Смена имиджа для Киркорова – дело привычное, но платиновым блондином его увидеть не ожидал никто. По словам 53-летнего музыканта, цветом волос он обязан не стилистам, а матушке-природе.
Это подтвердил и популярный продюсер Игорь Крутой в комментариях под публикацией:
– И нисколько мы с тобой не постарели, – написал он.
Певица Алсу отметила:
– Как всегда, красавец!
Одна из подписчиц с этим согласилась, но и добавила, что с черным цветом Киркорову гораздо лучше.
Напомним, Филипп Киркоров – председатель жюри телевизионного шоу «Маска». На презентацию второго сезона он также явился полностью седым.
И видимо, Филиппа это ничуть не смущает:
– Все просто. Седина в голову – бес в ребро. Надо взрослеть солидно, – прокомментировал перемены король поп-сцены в своем микроблоге.
Оказывается, седые волосы у артиста появились еще в молодости. Долгие годы он их красил в темный цвет, чтобы сохранять свой сценический образ.
Фото: instagram.com/fkirkorov/?hl=ru
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Киркоров больше не брюнет: поседевший певец сменил имидж
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