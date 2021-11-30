Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом

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Знаменитость рассказала, что сейчас она находится на самоизоляции., - пояснила она.Найтли также добавила, что ее дочери - шестилетняя Эди и двухлетняя Далила - поправились довольно быстро. А супруг, бывший вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон, переболел бессимптомно.- добавила Найтли.Кстати, ранее Кира Найтли жаловалась на повсеместные домогательства.- сказала артистка.Найтли отметила, что ее «чертовски удручает» сложившаяся ситуация. Она призналась, что старается быть очень осторожной, так как переживает за свою безопасность.