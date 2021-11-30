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Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом

Британская актриса Кира Найтли и ее семья заболели коронавирусом, пишет The Telegraph.

Фото: AP Photo

Знаменитость рассказала, что сейчас она находится на самоизоляции. 

- У меня коронавирус - чувствую себя довольно паршиво, - пояснила она. 

Найтли также добавила, что ее дочери - шестилетняя Эди и двухлетняя Далила - поправились довольно быстро. А супруг, бывший вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон, переболел бессимптомно.

- Он очень доволен собой и убежден, что он переболел без симптомов, потому что плавает в холодной воде, а я нет, - добавила Найтли.

Кстати, ранее Кира Найтли жаловалась на повсеместные домогательства. 

- Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить по лицу, - сказала артистка.

Найтли отметила, что ее «чертовски удручает» сложившаяся ситуация. Она призналась, что старается быть очень осторожной, так как переживает за свою безопасность.  
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