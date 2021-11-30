Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом

Британская актриса Кира Найтли и ее семья заболели коронавирусом, пишет The Telegraph.
Фото: AP Photo
Знаменитость рассказала, что сейчас она находится на самоизоляции.
- У меня коронавирус - чувствую себя довольно паршиво, - пояснила она.
Найтли также добавила, что ее дочери - шестилетняя Эди и двухлетняя Далила - поправились довольно быстро. А супруг, бывший вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон, переболел бессимптомно.
- Он очень доволен собой и убежден, что он переболел без симптомов, потому что плавает в холодной воде, а я нет, - добавила Найтли.
Кстати, ранее Кира Найтли жаловалась на повсеместные домогательства.
- Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить по лицу, - сказала артистка.
Найтли отметила, что ее «чертовски удручает» сложившаяся ситуация. Она призналась, что старается быть очень осторожной, так как переживает за свою безопасность.