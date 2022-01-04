Кипр ввел обязательные ПЦР-тесты в стране вылета для всех авиапассажиров

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Соответствующее решение 29 декабря прошлого года принял кабинет министров островного государства в рамках целого комплекса мер, призванных воспрепятствовать сверхбыстрому распространению на острове омикрон-штамма коронавируса. Министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас заявил, что "с 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное ПЦР-обследование на протяжении 48 часов до вылета". Он напомнил, что и "по прибытии [на Кипр] все пассажиры, вне зависимости от того, сделали ли они прививку, проходят лабораторный ПЦР-тест, который оплачивают самостоятельно".Цены на диагностические услуги в двух воздушных гаванях острова отличаются на € 4: в аэропорту Ларнаки ПЦР-тест стоит € 15, а в воздушных воротах Пафоса – € 19.