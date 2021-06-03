Передвижение через внутреннюю границу Кипра станет возможным с 4 июня. Пункты перехода были закрыты из-за распространения COVID-19 в течение 15 месяцев, сообщает ТАСС.
Лидеры греческой и турецкой общин Кипра утвердили ранее достигнутые договоренности о возобновлении передвижения через внутреннюю границу острова с 4 июня.
– 2 июня 2021 года лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Эрсин Татар утвердили соглашение о синхронизации с обеих сторон соответствующих мер против COVID-19 при переходе через границу и о возобновлении работы всех контрольно-пропускных пунктов с 4 июня 2021 года, – пояснил официальный представитель Вооруженных сил ООН на Кипре Алим Сиддик.
Соглашение предусматривает пересмотр раз в 2 недели эпидемического режима для введения на обеих частях острова одного из трех уровней угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первый – зеленый уровень – не подразумевает никаких ограничений на передвижение. Оранжевым уровнем регулируется перемещение через границу лиц с сертификатом об отрицательном результате молекулярного ПЦР-теста или экспресс-теста на наличие антител, пройденного не ранее чем за одну неделю. Последний – темно-красный уровень связан с запретом на передвижение для обычных людей, но разрешает пересекать границу с целью получения медицинских услуг (для этого необходим отрицательный результат диагностического теста не старше 72 часов), а также для ежедневной работы, получения образования (наличие отрицательного теста, пройденного не ранее чем за одну неделю).
– В сложившихся условиях с 4 июня 2021 года на всех пунктах перехода через границу будет введен оранжевый уровень, – рассказал Алим Сиддик.
Пункты перехода через межобщинную границу Кипра были заблокированы для жителей и гостей острова 15 месяцев из-за пандемии коронавируса.
Фото: apnews.com
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Кипр возобновляет передвижение через внутреннюю границу спустя 15 месяцев
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