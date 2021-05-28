Правительство Кипра приняло решение продолжать ослаблять карантинные ограничения. Уже с 10 июня на средиземноморском острове перестанет действовать запрет на выход из дома в вечернее время, информирует RG.RU.
Согласно информации газеты Kathimerini, министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну заявил о дальнейшем ослаблении ограничений по коронавирусной инфекции. Он сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране и прогрессе программы вакцинации от COVID-19.
По информации издания, с 29 мая комендантский час будет изменен и будет действовать с часу ночи до пяти утра, а с 10 июня полностью отменен. Кроме того, с 1 июня гражданам Кипра можно будет организовывать встречи до 20 человек.
С 10 мая правительство Кипра разрешило въезд в страну иностранным гражданам, прошедшим через процесс вакцинации от коронавирусной инфекции. В случае отсутствия прививки туристы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест до вылета, а также пройти еще один уже по прилете на Кипр.
Фото: pixabay.com
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Кипр с 10 июня отменит комендантский час
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