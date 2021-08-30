Кипр изменил эпидемический статус трех стран

Власти Республики Кипр внесли изменения в эпидемический статус трех государств. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные кипрского минздрава.
Россия по-прежнему осталась в красной зоне: таким образом, туристы могут приезжать на остров, имея при себе два отрицательных теста на коронавирус.
С 5 сентября Германия будет исключена из оранжевой зоны, откуда следует приезжать с одним диагностическим тестом, сделанным в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправления авиарейса, в красную. Из красной зоны в оранжевую переместятся Андорра и Мальта.
В зеленой зоне, в которой не нужно делать тесты на CОVID-19, остаются 9 стран, в оранжевой – 17 и в красной – 39.
В новом реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран – на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского минздрава.
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