Кинза и другие ароматные приправы, которые стоит добавить в свой рацион: советы от нутрициолога

Польза кинзы и других приправ для организма человека часто недооценивается. Однако они важны для здоровья так же, как фрукты и овощи, благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Основатель Центра дистанционного образования «Школа диетологов» и Университета персонализированной диетологии и нутрициологии Ксения Пустовая специально для sb.by рассказала о полезных свойствах некоторых ароматных трав.

Ксения Пустовая

фото из личного архива

Кинза

Многие исследователи полагают, что, если добавлять в пищу кинзу, уменьшается риск ожирения, диабета и болезней сердца, оздоравливаются кожа и волосы, становится больше энергии. Благодаря противомикробным свойствам кинзы не так давно ее стали использовать во многих детоксикационных соках и напитках. Кинза также изучается с точки зрения естественного очистителя воды.



В 1/4 чашки кинзы (около 4 г) содержится 2% суточной нормы витамина С и 5% суточной нормы витамина А.

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Кинза также содержит витамин К и малое количество фолатов, калия, марганца и холина, а также антиоксиданты бета-каротин, бета-криптоксантин, лютеин и зеаксантин.

Базилик

Базилик часто используется в качестве приправы в кулинарии. Его родина – Индия и другие тропические области Азии. Он хорошо известен в итальянской кухне, ведь это один из основных ингредиентов в соусе песто. Базилик также обычно включается в индонезийскую, тайскую и вьетнамскую кухню. Он оказывает противовоспалительное воздействие, обладает мощными антибактериальными свойствами.

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При низкой калорийности (всего 22 калории на 100 граммов) базилик очень питателен. Это растение содержит комплекс веществ, обладающих антивозрастными свойствами.

Базилик богат витаминами А, К, С, магнием, железом, калием и кальцием, цинком.

Розмарин

Трава была известна с древних времен благодаря своим лекарственным свойствам. Розмарин традиционно использовался для облегчения боли в мышцах, улучшения памяти, для укрепления иммунитета и поддержки сердечно-сосудистой системы. Он также способствовал росту волос. Его, как правило, засушивают целиком или измельчают потом в порошок, а чаи и жидкие препараты изготавливают из свежих или сушеных листьев.

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Эта ароматная специя помогает укрепить иммунитет и улучшить кровообращение. Лабораторные исследования показали, что розмарин богат антиоксидантами, которые играют важную роль в нейтрализации свободных радикалов, вызывающих старение и гибель клеток. Исследователи Киотского университета в Японии показали, что розмарин может значительно помочь предотвратить старение головного мозга.