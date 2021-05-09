Прыжки собак через огненные кольца, нападение на противника, поиск предметов только по запаху и выполнение команд. Кинологический центр и его подопечные показали в парке Победы праздничную программу, где продемонстрировали зрителям, что псы из этого центра не просто друзья человека, а настоящие защитники Отечества.
– Наша цель не только популяризировать армию, но и подарить возможность детям и взрослым пообщаться со служебными собаками. Дети особенно любят такие выступления, а общение с обученными животными для них абсолютно безопасно. К тому же такое взаимодействие с малых лет учит их общаться с животными. Ведь служебная собака не просто существо, способное выполнять самые сложные задачи, а еще и верный друг, который умеет мыслить. Многие люди задумываются после наших выступлений о приобретении собаки, кинологический же центр помогает в консультациях по дрессировке, оказывает ветеринарные услуги, а также предлагает услуги по содержанию – «гостиницу» для собак, чьи хозяева уехали, – пояснил заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных Сил подполковник Виктор Мазалевич.
После выступления кинологов потрогать собак могли все желающие. Служебный пес Линг старшины кинологического центра Павла Бускиса детей совершенно не боится. Даже наоборот, почти трехлетний пес рад такому вниманию.
– Мы считаем, очень достойное выступление. Внуки Даша и Ваня хотят завести собаку тоже, но это такая ответственность. Трюки шикарные, особенно понравилось, как собаки нападали на «врагов», четко и слаженно сработали, – рассказала sb.by случайная зрительница Жанна Ивановна.
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Кинологический центр Вооруженных Сил показал в парке Победы самые опасные трюки со служебными собаками
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