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Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак

Кинологи рассказали, какие продукты опасны для собак.


По словам экспертов, правильное питание важно для собаки так же, как и для человека. «При этом не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной отравления и началом воспалительных процессов в организме», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак, отметил он. Специалист призывает отказаться от кормления питомца с общего стола, пишет РИА Новости, никогда не давать собаке кости, поскольку осколки трубчатых костей могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного. 


Также под запретом продукты с пряностями, любой алкоголь, кусочки сахара или конфеты.

Так, все производные шоколада содержат теобромин, который является ядом для собаки. У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после употребления шоколада. При том что собаки шоколад очень любят.

Также опасны для собаки чай и кофе (с молоком и другими наполнителями). Они оказывают схожее действие на организм животного.

Под запретом лук и чеснок, которые плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию.

Большую опасность для собак представляют сливы, персики, абрикосы, вишни и черешня. Их косточки содержат цианид, который опасен и для человека. Собака же может разгрызть косточки, получить дозу яда и повреждения кишечника от осколков. Но и без косточек их тоже употреблять нельзя, поскольку из-за употребления продуктов с повышенной кислотностью у собаки может развиться панкреатит.

Нельзя давать собаке авокадо из-за содержания в нем персина. Последний вызывает диарею, рвоту, заложенность носа, чихание, проблемы с дыханием и внутренними органами. Схожие симптомы возникают и при употреблении любых орехов. Они вызывают тяжелое поражение нервной системы.

Сахар и соль собакам также противопоказаны. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета, а соль вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно в жаркое время года.

Стоит также избегать в рационе собаки кукурузы, яиц, копченостей. 


Они плохо перевариваются собаками и вызывают вздутие живота. Гранат и виноград тоже лучше давать как можно реже. Первый слишком кислый и вызывает расстройство желудка, а второй даже в сушеном виде при обильном употреблении вызывает несварение, разрушение клеток печени и почек, повышенное газообразование. Косточки этих продуктов для собак токсичны. Так что даже на природе не стоит позволять собаке есть виноград с лозы.

Повышенное газообразование и расстройство желудка у питомцев вызовет любая выпечка из слоеного и дрожжевого теста. Аналогичная ситуация с грибами с картошкой.

Под ограничения также попали мороженое, сыр и молоко. Они вызывают диарею, расстройство желудка, а при постоянном употреблении повышают вероятность возникновения панкреатита. "Конечно, если собака попробует совсем немного мороженого, с ней ничего не случится, но покупать ей целый рожок, чтобы порадовать, нельзя", – отметил специалист. "Если же ваш питомец не может жить без молочных продуктов, давайте их редко и выбирайте только те, в которых содержится минимальный процент жира".

В список полезных продуктов кинологи включают порезанную на дольки морковь, свежие огурцы, кабачки, батат, свежие и сушеные яблоки, груши без кожуры, бананы.

Для поощрения во время дрессировки кинологи советуют использовать домашние бездрожжевые галеты на воде и без соли, отварное мясо курицы или индейки, сушеные сердечки или кусочки легкого, которые можно приобрести в зоомагазине.

Фото: pixabay


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