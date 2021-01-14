Почему собака может убежать из дома? Отвечает кинолог

Объявления и посты в соцсетях о потерявшихся питомцах, к сожалению, сегодня явление частое. С такой проблемой чаще всего сталкиваются хозяева охотничьих собак, ездовых и дворняжек. И если такое случилось, важно не только обнаружить причину, но и устранить ее. Как это сделать, поделился младший инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского городского управления Департамента охраны МВД Роман Романчик.
– Вообще, собака – это хищник. Это любопытные животные, для них характерно исследование новых территорий. Чтобы предотвратить самовольные уходы животного, нужно понять, что его подталкивает к этому. К самым распространенным причинам побегов я бы отнес неправильную дрессировку, страх, скуку и любопытство, – вводит в курс дела специалист.
Те, кто дрессируют питомцев самостоятельно, часто допускают ошибки, которые спустя время о себе напоминают. К примеру, собаководы произносят команду «Ко мне» грубо и угрожающим тоном. А интонация хозяина генерирует настроение и поведение питомца: таким образом животное, наоборот, понимает, что его хозяин злится и к нему лучше не подходить. Для слишком трусливых собак это может быть толчком к тому, чтобы пуститься в бега. При обучении питомца все команды нужно произносить спокойно, слегка требовательным тоном.
– Время страха у собак – новогодние праздники. Многие породы остро реагируют на сильный шум – петарды, хлопушки и салюты. Животные испытывают эмоции, их инстинкты твердят бежать куда глаза глядят, – рассказал кинолог.
Случается, что между собакой и хозяином не установился необходимый контакт. Стать беглецом животное может от недостатка внимания и скуки. К примеру, прием пищи, прогулка на поводке – а дальше развлекай себя самостоятельно. Отсутствие привязанности, скука и недостаточный выгул побуждают пса уйти из дома.
– Многие собаководы в конце прогулок берут собак на поводок. Таким образом животное привыкает, что прогулки в основном длятся минут двадцать. И в желании продлить свой выгул, собака может убежать, –отметил Роман Романчик.
Чтобы у собаки не возникало желания сбежать, нужно уделять ей много внимания и почаще развлекать ее активными играми. Также стоит позаботиться о том, чтобы животное четко усвоило команды «Ко мне» и «Сидеть»: воспитанная собака, которая уважает своего хозяина и всегда слушает его команды, убегать вряд ли станет. Важно также приучить собаку оставаться на своем месте, когда дверь в квартиру или дом открыта.
Эксперт также предостерегает наказывать животных, если они на какое-то время вас покинули. Лучше вознаградить ее за возвращение и угостить лакомством. Таким образом животное поймет, что веселиться в кустах и чужих дворах интересно, но там, где тебя любят и заботятся, еще лучше.
Фото: pixabay.com
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Почему собака может убежать из дома? Отвечает кинолог
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