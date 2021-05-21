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  2. Кинолог рассказал, какая опасность может поджидать собаку на даче

Кинолог рассказал, какая опасность может поджидать собаку на даче

Питомцу на даче может угрожать риск заражения инфекциями и паразитами, уверяет кинолог Владимир Голубев. Его слова передает РИА Новости.


«Даже если вы на пару дней собираетесь на дачу, важно подумать о безопасности вашей собаки. Для этого проведите очередную вакцинацию, обязательно обработайте собаку от паразитов», – сказал кинолог.

Кроме того, специалист подчеркнул, что специальный ошейник от блох и клещей питомец должен носить постоянно, а не только на прогулке.

Фото: pixabay.com
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