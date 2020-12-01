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Кинолог поделился советами по уходу за собакой зимой

Профессионалы учат собак различным командам и правильному поведению, а нас – как лучше понимать питомцев и заботиться о них. 


Младший инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского городского управления Департамента охраны МВД Роман Романчик рассказал, как не допустить того, чтобы ваш пес замерз, и дал несколько полезных советов по уходу за животными в холодное время года. 

Многие собаководы уверены, что их питомцы не замерзнут зимой. И очень зря: четырехлапых друзей тоже нужно готовить к холодам. Конечно, есть более приспособленные к низким температурам породы, но есть и те, которые мерзнут моментально и довольно часто болеют. 

   – Повышенного внимания зимой требуют собаки декоративных пород, голые, короткошерстные, имеющие тонкую кожу. На переносимость животным холодов влияют его размер, шерсть и подшерсток, даже условия и место проживания. К примеру, если собака живет в доме или квартире, она линяет часто, тем самым освобождает себя от лишнего подшерстка, – вводит в курс дела специалист. 

Кинолог отметил, что взрослые здоровые собаки, имеющие нормальную физическую нагрузку, мерзнут реже, чем щенки и более юные псы. Наиболее уязвимы к холодам питомцы, страдающие артритом, слишком худые и со слаборазвитой мускулатурой. 

Первое, на что стоит сделать упор, это покупка специальной одежды. Современный ассортимент может удовлетворить желания даже самых привередливых покупателей. Но при выборе гардероба для любимца предпочтение лучше отдать изделиям без шерстяного покрова (особенно для собак гладкошерстных пород). К примеру, комбинезон отлично сохраняет тепло и подойдет для собак любых пород: верхний слой у него непромокаемый, есть и резиновая вставка, защищающая животных от промокания. Не дадут питомцу замерзнуть и жилетки на флисовой основе: их легко надеть на питомца, она не будут ограничивать и сковывать их в движениях. Для дождливой, мокрой и влажной погоды будет уместен дождевик: но здесь нужно обратить внимание на крепления – они должны быть прочными, в противном случае защита просто слетит с вашего пушистого друга во время прогулки. 


Не стоит забывать и про обувь. Она, кстати, не только поможет согреть лапки и не допустить потрескивания подушечек, но еще и защитит собаку от ранений: под снегом могут прятаться осколки стекла или другие острые предметы. В зимний период правильного ухода требует и шерсть. В это время лучше воздержаться от стрижек и бритья животного. 


– Другой, не менее важный момент: следует обеспечить собаку сбалансированным питанием и витаминами. Зимой рацион должен быть более калорийным. Но если ваша собака малоподвижна, баловать и много кормить ее не стоит. Зимой лучше давать любимцам витаминный комплекс, для собак самыми оптимальными являются витамины А и Е, – добавил Роман Романчик. 

Кинолог считает, что можно и нужно закалять собаку. Следует потихоньку приучать ее гулять на морозе, постепенно продлевая время прогулок. Обязательно следить, чтобы животное много двигалось: можно поиграть с ним. Но это не про двадцатиградусные морозы. Находясь на свежем воздухе, всегда нужно обращать внимание на уши животного – если они холодные, стоит вернуться домой. 


Тем владельцам собак, которые держат их в будках, кинолог советует подготовить домики к зиме. При правильном подходе животное легко перенесет даже сильные морозы. Следует повесить защитную шторку, защитить будку от протеканий и качественно утеплить внутреннее пространство. 

Фото: pixabay.com и Департамента охраны МВД
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