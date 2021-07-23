VII Фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате с 20 по 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Фото: northernlightsff.com
Над новым сезоном "Паўночнага ззяння" работали известные творческие личности из Беларуси и Финляндии. Слоган фестиваля в этом году – «Кіно ідзе». Организаторы обещают, что новый сезон будет интересным и абсолютно уникальным.
В рамках программы планируется работа индустриальной платформы с мастер-классами и лекциями, а также блоки документальных, игровых и белорусских фильмов. Все ленты демонстрируются на языке оригинала с белорусскими (реже – русскими) субтитрами. В этом году будет показано 25 фильмов из стран Скандинавии, Балтии и Беларуси.
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Кинофестиваль "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате с 20 по 30 сентября
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