Кинофестиваль "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате с 20 по 30 сентября

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northernlightsff.com

Над новым сезоном "Паўночнага ззяння" работали известные творческие личности из Беларуси и Финляндии. Слоган фестиваля в этом году – «Кіно ідзе». Организаторы обещают, что новый сезон будет интересным и абсолютно уникальным.В рамках программы планируется работа индустриальной платформы с мастер-классами и лекциями, а также блоки документальных, игровых и белорусских фильмов. Все ленты демонстрируются на языке оригинала с белорусскими (реже – русскими) субтитрами. В этом году будет показано 25 фильмов из стран Скандинавии, Балтии и Беларуси.