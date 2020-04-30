Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде

Картина будет снята в жанре «комедийная версия фильма-катастрофы», сообщает портал GWW.



Калифорнийская кинокомпания Legendary Pictures разрабатывает киноадаптации популярных компьютерных игр SimCity и The Sims.

Лента задумывается как «комедийная версия фильма-катастрофы» в духе фильмов Роланда Эммериха. Известно, что над сценарием работает Майк Розиллио. Пока информации мало, ведь проект находится на очень ранней стадии. Предполагается, что персонажи фильма будут играть двойную роль — в самой игре и за ее пределами.

Игры The Sims представляют собой «симулятор жизни» с продвинутой социальной составляющей, а SimCity — это градостроительные симуляторы, в которых можно как успешно обустроить свой мегаполис, так и уничтожить его с помощью самых разнообразных катастроф (от извержения вулкана, до вторжения пришельцев).