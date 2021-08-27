Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Ким Кардашьян появилась на презентации альбома Канье Уэста в свадебном платье

Ким Кардашьян появилась на презентации альбома Канье Уэста в свадебном платье

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на презентации альбома своего бывшего супруга рэпера Канье Уэста в подвенечном наряде. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кадр из видео Apple Music

Мероприятие прошло 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго. Это уже третья презентация альбома Уэста в этом месте, и, как всегда, рэпер не перестает удивлять фанатов новым шоу. На протяжении концерта он появлялся на сцене с Мэрилином Мэнсоном, рэпером DaBaby и даже объятый пламенем. Но больше всего поклонники впечатлились выходом на сцену его бывшей жены Ким Кардашьян в свадебном платье. 

Знаменитость продефилировала через весь стадион прямиком к Канье во время финальной песни-шоу No Child Left Behind. На ней было платье в пол от Balenciaga и фата. К слову, многие посчитали момент весьма символичным, ведь когда-то Канье сделал предложение Ким именно на стадионе.

Источник, близкий к бывшим супругам, отметил, что Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит.

Напомним, в январе этого года стало известно о разводе Кардашьян и Уэста после семи лет брака. У бывших супругов четверо общих детей. Известно, что бракоразводный процесс пары проходит мирно, Ким и Канье остались в хороших отношениях. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы