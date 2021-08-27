Ким Кардашьян появилась на презентации альбома Канье Уэста в свадебном платье

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на презентации альбома своего бывшего супруга рэпера Канье Уэста в подвенечном наряде. Об этом сообщает Lenta.ru.
Кадр из видео Apple Music
Мероприятие прошло 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго. Это уже третья презентация альбома Уэста в этом месте, и, как всегда, рэпер не перестает удивлять фанатов новым шоу. На протяжении концерта он появлялся на сцене с Мэрилином Мэнсоном, рэпером DaBaby и даже объятый пламенем. Но больше всего поклонники впечатлились выходом на сцену его бывшей жены Ким Кардашьян в свадебном платье.
Знаменитость продефилировала через весь стадион прямиком к Канье во время финальной песни-шоу No Child Left Behind. На ней было платье в пол от Balenciaga и фата. К слову, многие посчитали момент весьма символичным, ведь когда-то Канье сделал предложение Ким именно на стадионе.
Источник, близкий к бывшим супругам, отметил, что Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит.
Напомним, в январе этого года стало известно о разводе Кардашьян и Уэста после семи лет брака. У бывших супругов четверо общих детей. Известно, что бракоразводный процесс пары проходит мирно, Ким и Канье остались в хороших отношениях.