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Ким Кардашьян после развода получит дом за 60 млн долларов

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян находится на финальной стадии бракоразводного процесса с рэпером Канье Уэстом. Знаменитости уже перешли к разделу имущества, сообщает Super.ru


У пары есть роскошный особняк в Хидден-Хилс за 60 миллионов долларов, который они приобрели еще в 2014 году.

Отмечается, что рэпер уступил поместье бывшей супруге, правда, заплатить некоторую сумму за него Кардашьян все же придется. По данным источника, близкого к семье, переговоры экс-супругов на этот счет прошли мирно.
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Фото: РЕЙТЕР
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