Ким Кардашьян после развода получит дом за 60 млн долларов

У пары есть роскошный особняк в Хидден-Хилс за 60 миллионов долларов, который они приобрели еще в 2014 году.Отмечается, что рэпер уступил поместье бывшей супруге, правда, заплатить некоторую сумму за него Кардашьян все же придется. По данным источника, близкого к семье, переговоры экс-супругов на этот счет прошли мирно.