Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов оценил ситуацию в стране в последние годы как «самую трудную в истории». Текст послания опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство, цитаты приводит РИА Новости.
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«За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего», – заявил Ким Чен Ын.
Лидер КНДР добавил, что государство вступило в новую эпоху, «выйдя за рамки стадии защиты» и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.
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Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР «самой трудной в истории»
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