Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны, сообщил телеканал NHK.
Ким Чен Ын отметил, что из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем сейчас складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием. На пленуме Ким Чен Ын дал указание принять меры для решения этой проблемы.
Помимо того, лидер КНДР подчеркнул, что продление введенных в стране для предотвращения распространения COVID-19 карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».
ТАСС напоминает, что в апреле, обращаясь к участникам конференции секретарей парткомов в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал быть готовыми к «трудному походу» ради улучшения жизни населения страны. «Трудным походом» называют события в истории КНДР в середине 1990-х, когда страна столкнулась с глубоким экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.
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Ким Чен Ын назвал напряженной ситуацию с продовольствием в стране
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