"Киллер для депутата". В эфире "Беларусь 1" вышел специальный репортаж о боевике, который готовил убийства медийных персон

Сергею Соколову, так зовут обвиняемого, удалось сделать несколько схронов, свезти на территорию Беларуси оружие для террористических групп, а как специалист получил подготовку в снайперском и подрывном деле. Он следил за некоторыми представителями власти и силовиками, чтобы позже их устранить. Как рассказали в эфире "Беларусь 1", сыщики вышли на боевика, расследуя дело семьи Войтеховичей, забросавших дом депутата Гайдукевича коктейлями Молотова.Полгода назад на Соколова вышел некий человек из Украины. С тех пор жизнь киллера сильно изменилась. В специальном репортаже "Киллер для депутата" Соколов рассказал, что в мессенджере с ним списался некий Олег, который предложил поучаствовать в протесте не только «общением», но и более конкретными действиями - убийством людей.Деньги на покупку оружия, автомобиля и другие затраты полностью покрывались заграничными заказчиками. Их передавали через третьих лиц или закладывали в открытый автомобиль. В России, используя "Даркнет", где можно купить все, что угодно нелегально, Соколов запасался всем необходимым.