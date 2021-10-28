Киев переходит в красную зону карантина с 1 ноября

– написал в своем Telegram-канале министр кабинета министров Олег Немчинов, ссылаясь на решение, принятое на внеочередном заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.Киевское руководство обратилось к правительству с просьбой объявить в столице Украины красный уровень эпидемической опасности, сообщил мэр города Виталий Кличко. Это объяснили тем, что эпидемиологическая ситуация в городе резко ухудшается. Как пояснил мэр города, только в течение последней недели каждый день в Киеве коронавирусом заболевали более тысячи человек. Ежедневно фиксировалось по 30–50 смертей. Отмечается, что среди умерших много молодых жителей.Кличко отметил, что заняты почти 63% коек, 84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, в то же время койки с кислородом уже 3-й день подряд заполнены более чем на 66%, что является серьезным основанием для перехода в красную зону.Киевский мэр сообщил, что в соответствии со своими полномочиями с 1 ноября вводит в столице некоторые ограничения. В частности, работать и посещать места массового скопления людей смогут только вакцинированные или лица, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. То же касается общественного транспорта. В школах и вузах обучение переходит на дистанционный режим, а детским садам разрешается работать только при условии, что все работники будут привиты.В Украине 8 областей уже причиcлены к красной зоне эпидемической опасности. С 30 октября добавят еще 7 областей, с 1 ноября – Киев. Таким образом, усиленный карантин распространится на большинство украинских регионов. По актуальной информации минздрава Украины, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за последние 24 часа составило 26 071, что является рекордным показателем за весь период пандемии. За сутки госпитализированы 5366 человек, 10 006 выздоровели, 576 скончались от осложнений инфекции. За все время распространения вируса в Украине зафиксировано более 2,85 млн случаев заражения, более 2,411 млн человек выздоровели, 66 204 человека умерли.