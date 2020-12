Киберреальность в новой коллекции Balenciaga осень - зима 2021

Креативный директор Демна Гвасалия, впрочем, как многие дизайнеры в этом сезоне, не стал нарушать меры, принятые в связи c COVID-19, и провел показ в онлайн-формате. Но, чтобы зритель совсем не скучал, шоу было представлено в двух необычных форматах.В начале журналисты посмотрели показ в виртуальной реальности, а затем приняли участие в футуристичной игре под названием Afterworld: The Age of Tomorrow. Там в роли главного героя журналисты прогулялись по фирменному магазину, улицам города, лесу и другим локациям, где были представлены предметы одежды из новой линейки. Действие в игре разворачивается в 2031 году.Гардероб самих персонажей привлекает внимание ничуть не меньше спецэффектов: образы выглядят таинственно и постапокалиптично. В коллекции представлены свитера и джинсы с дырками, мятые костюмы, поношенные майки, парки, напоминающие старые одеяла, куртки Nasa и форма дорожных рабочих.По задумке дизайнера, в недалеком будущем одежда, которая, как правило, выполняет одну функцию, может выполнять совсем иную , поскольку определенные материалы станут многофункциональными. Только представьте, атласный тренч - это не пальто, а праздничное платье. Джинсы, накладываемые поверх брюк, и спортивные штаны с коротким поясом на самом деле представляют собой единый предмет. Переосмыслили даже мех животных: на обычном пуховике вышиваются куски переработанной ткани, которую впоследствии разрезают лазером имитируя таким образом меховое пальто.Многие изделия реформируются для выполнения новых функций, например, одеяло, которое становится пальто или накидкой с капюшоном. Парка-трансформер с большими внешними карманами также выполняет роль функциональной спортивной сумки. Военный комбинезон преобразован в вечернее платье. Многие куртки и платья имеют асимметричную форму, которая обнажает одно плечо.Во многих образах отличительной деталью стали рыцарские доспехи, которые в этой коллекции имели двойной смысл. Так дизайнер отсылает нас к знаменитой модели леггинсов, которую в далеком 2007 Николя Гескьера создал для Balensiaga. Кроме этого, Гвасалия признался, что провел параллель между модой и доспехами дабы показать, что фэшн, как и столетия назад, продолжает выступать нашей защитой.Автором видео-презентации выступил Уолтер Стерн.Разработчики дают возможность на официальном сайте бренда принять участие в игре "Afterworld: The Age of Tomorrow".Фото: balenciaga.com