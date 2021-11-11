Кибермошенники похитили с карт-счета гомельчанки пособие по беременности и родам и оформили кредит

9 ноября жительнице областного центра позвонил в Viber незнакомый мужчина, назвался представителем популярного онлайн-гипермаркета, сказал, что на ее имя оформлена покупка стиральной машины. Так как гомельчанка никакой покупки не оформляла, мужчина посоветовал ей съездить в магазин и отменить сделку либо воспользоваться его помощью по телефону. Женщина, ожидающая ребенка, доверилась звонившему и предпочла второй вариант.

Вскоре с ней связался другой мужчина, представился сотрудником банка. Под предлогом якобы списания злоумышленниками денег с ее карт-счета предложил открыть новый счет и перевести на него все деньги. Следуя инструкциям, женщина установила на телефоне программу удаленного доступа AnyDesk, затем вошла в личный кабинет интернет-банкинга. В итоге жительница Гомеля получила по телефону SMS-уведомление о переводе ее денег со старой банковской карточки на новую. Вечером, направившись в банк за новой карточкой, от реального сотрудника банка узнала, что договор на открытие карт-счета на ее имя не оформлялся, зато оформлен кредит на 3 тысячи рублей.

В результате противоправных действий злоумышленники с карт-счета потерпевшей похитили более 13 тысяч рублей: пособие по беременности и родам и кредит. Деньги оказались переведенными на карт-счет в другом государстве. Пострадавшая от кибермошенников обратилась в милицию.

– Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции проводят работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления, – сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам избегать дистанционного совершения каких-либо финансовых операций по указанию незнакомых лиц, в том числе представляющихся работниками банков, торговых и биржевых площадок, правоохранительных органов.