Кибермошенники наживаются на пенсионерах

Перед лихими людьми старики беззащитны, как дети. Разница, пожалуй, в одном. Рядом с детьми обычно есть родители. А у пожилых в охранниках только мудрость, опыт и осторожность. Увы, мошенники знают, как свести на нет такую систему защиты. Простое внимание, заинтересованный разговор и приветливое слово делают пенсионеров безоружными. Этим и пользуется хитроумный народец, придумывая все новые и новые уловки.В Первомайском районе уже зафиксировано 36 хищений у граждан от 60 до 69 лет. Тех, кому пошел восьмой десяток, мошенникам удалось обмануть меньше – 25 хищений. Однако в прошлом году всего пять краж с использованием компьютерных технологий было зарегистрировано среди людей преклонного возраста.Чтобы обойти беду стороной, следует помнить некоторые вещи:• в день получения пенсии посещайте почтовые отделения и сбербанки совместно с родственниками или людьми, которым доверяете;• получив пенсию, пересчитайте деньги незаметно для окружающих;• выходя из помещения почтового отделения либо сбербанка, обратите внимание, не преследует ли вас незнакомые лица;• не вступайте в беседы с незнакомыми лицами;• никогда не сообщайте по телефону и в мессенджерах незнакомому, в том числе представившемуся сотрудником банка, свои персональные данные, данные, полученные в виде СМС-сообщений, сеансовые пароли, код авторизации, пароли 3-D Secure, CVV-код, идентификационный номер гражданского паспорта;• никогда не переходите по незнакомым ссылкам, присланным вам в мессенджерах по электронной почте, в СМС-сообщении.