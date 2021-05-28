Количество киберпреступлений в нашей стране за 2020-й значительно увеличилось, их зафиксировали свыше 25 тысяч. Это более чем в два раза выше показателя за аналогичный период позапрошлого года. За четыре месяца 2021 года в Первомайском районе города Минска совершено 78 преступлений в отношении пожилых граждан, из них 66 –киберпреступлений.
Перед лихими людьми старики беззащитны, как дети. Разница, пожалуй, в одном. Рядом с детьми обычно есть родители. А у пожилых в охранниках только мудрость, опыт и осторожность. Увы, мошенники знают, как свести на нет такую систему защиты. Простое внимание, заинтересованный разговор и приветливое слово делают пенсионеров безоружными. Этим и пользуется хитроумный народец, придумывая все новые и новые уловки.
В Первомайском районе уже зафиксировано 36 хищений у граждан от 60 до 69 лет. Тех, кому пошел восьмой десяток, мошенникам удалось обмануть меньше – 25 хищений. Однако в прошлом году всего пять краж с использованием компьютерных технологий было зарегистрировано среди людей преклонного возраста.
Чтобы обойти беду стороной, следует помнить некоторые вещи:
• в день получения пенсии посещайте почтовые отделения и сбербанки совместно с родственниками или людьми, которым доверяете;
• получив пенсию, пересчитайте деньги незаметно для окружающих;
• выходя из помещения почтового отделения либо сбербанка, обратите внимание, не преследует ли вас незнакомые лица;
• не вступайте в беседы с незнакомыми лицами;
• никогда не сообщайте по телефону и в мессенджерах незнакомому, в том числе представившемуся сотрудником банка, свои персональные данные, данные, полученные в виде СМС-сообщений, сеансовые пароли, код авторизации, пароли 3-D Secure, CVV-код, идентификационный номер гражданского паспорта;
• никогда не переходите по незнакомым ссылкам, присланным вам в мессенджерах по электронной почте, в СМС-сообщении.
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Кибермошенники наживаются на пенсионерах
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