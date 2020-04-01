Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.59
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Kia XCeed получил премию за дизайн

Kia XCeed получил премию за дизайн

Городской кроссовер Kia XCeed получил одну из самых престижных в области промышленного дизайна премию Red Dot Design Award 2020 в номинации «Продуктовый дизайн». Теперь каждая из четырех моделей семейства Ceed имеет эту награду.


В Kia говорят, что XCeed является ответом на растущий запрос покупателей на автомобили, которые отличались бы от традиционных кроссоверов более эмоциональным и динамичным обликом, характером и управляемостью. Производитель позиционирует XCeed как новую категорию кроссоверов — CUV (Сrossover utility vehicle).

Автомобиль создан в европейском дизайн-центре Kia во Франкфурте-на-Майне и ориентирован на европейского покупателя. Продажи модели стартовали во второй половине 2019 года. В начале 2020 года была предложена новая версия модели — подзаряжаемый гибрид XCeed Plug-in Hybrid.

Ранее премии Red Dot были удостоены также хетчбэк Ceed, универсал Ceed Sportswagon и первый в истории марки автомобиль в кузове shooting brake — ProCeed.

Для XCeed награда стала уже второй престижной премией в области дизайна. В начале года модель удостоилась премии iF design.

Напомним, что в 2019 году XCeed был отмечен немецкой наградой «Золотой руль» и был признан «женским автомобилем года в мире» в номинации «Городской автомобиль».

Премия Red Dot была учреждена в 1955 году. Эти награды в области дизайна вручаются в трех категориях: продуктовый дизайн, бренды и коммуникации, концептуальный дизайн. Их присуждает международное жюри, состоящее из 40 независимых экспертов. В 2020 году было номинировано более 6500 работ из 60 стран мира.

    Фото: Kia

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Ежегодная акция "30 дней на велосипеде" началась в Минске
Ученые предлагают лечить коронавирус переливанием крови от переболевших
Вместо "Евровидения — 2020" проведут специальный концерт
На шасси МАЗ сделали самый большой в Беларуси бетоносмеситель
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Восемь человек погибли при взрыве в Афганистане
Обелиски великого подвига: мемориальный комплекс «Партизанам бригады имени К.Е.Ворошилова»
Специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь в условиях пандемии
Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов
Белорусская группа Intelligency выпустила клип на песню, которую «шазамят» во всем мире
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократам хочется диктатуры. Погорячее
В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году
Готовится к выходу книга о партизанских "друкарах" Могилевщины
Kia XCeed получил премию за дизайн
В Гродненском районе 89-летняя пенсионерка отравилась угарным газом
ВОЗ и Viber запустили чат-бот о Covid-19
Настоятель строящегося храма в Горках пообещал каждому меценату свидетельство на именной кирпич
В Беларуси с 1 апреля упраздняется сертификат о прохождении техосмотра
В Европе миллионы людей потеряли работу из-за пандемии коронавируса
Стало известно, насколько изменятся цены на услуги минских автостоянок в апреле
Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля
Авторы
СКАНИРУЙТЕ