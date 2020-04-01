Kia XCeed получил премию за дизайн

Городской кроссовер Kia XCeed получил одну из самых престижных в области промышленного дизайна премию Red Dot Design Award 2020 в номинации «Продуктовый дизайн». Теперь каждая из четырех моделей семейства Ceed имеет эту награду.





В Kia говорят, что XCeed является ответом на растущий запрос покупателей на автомобили, которые отличались бы от традиционных кроссоверов более эмоциональным и динамичным обликом, характером и управляемостью. Производитель позиционирует XCeed как новую категорию кроссоверов — CUV (Сrossover utility vehicle).

Автомобиль создан в европейском дизайн-центре Kia во Франкфурте-на-Майне и ориентирован на европейского покупателя. Продажи модели стартовали во второй половине 2019 года. В начале 2020 года была предложена новая версия модели — подзаряжаемый гибрид XCeed Plug-in Hybrid.

Ранее премии Red Dot были удостоены также хетчбэк Ceed, универсал Ceed Sportswagon и первый в истории марки автомобиль в кузове shooting brake — ProCeed.

Для XCeed награда стала уже второй престижной премией в области дизайна. В начале года модель удостоилась премии iF design.

Напомним, что в 2019 году XCeed был отмечен немецкой наградой «Золотой руль» и был признан «женским автомобилем года в мире» в номинации «Городской автомобиль».

Премия Red Dot была учреждена в 1955 году. Эти награды в области дизайна вручаются в трех категориях: продуктовый дизайн, бренды и коммуникации, концептуальный дизайн. Их присуждает международное жюри, состоящее из 40 независимых экспертов. В 2020 году было номинировано более 6500 работ из 60 стран мира.

Фото: Kia